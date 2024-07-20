شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الدور الثانى 2024 لطلاب مدارس الجيزة الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق امتحانات الدور الثاني لطلاب مدارس محافظة الجيزة، للعام الدراسي 2023/2024، الإثنين المقبل الموافق 22 يوليو 2024، وتستمر حتى أول شهر أغسطس القادم.

واعتمدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024، لتكون في الفترة ما بين 22 يوليو و 1 أغسطس 2024م.

وحسب مواعيد الامتحانات، تعقد امتحانات صفوف المرحلة الابتدائية (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م.

وتعقد امتحانات الدور الثاني لطلاب (الصفين الأول والثاني الإعدادي)، خلال الفترة من 22 يوليو إلى 27 يوليو 2024م، والصف الثالث الإعدادي، خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م.

وتنظم امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية (الصفين الأول والثانى الثانوي العام)، خلال الفترة من 22 يوليو إلى 29 يوليو 2024م، وتعقد امتحانات الدور الثاني لطلاب التعليم الفني بجميع تخصصاته، خلال الفترة من 22 يوليو إلى 1 أغسطس 2024م.

يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة تنتهى اليوم السبت الموافق 20 يوليو الجارى 2024، حيث يؤدى طلاب شعبة علمي رياضيات امتحان مادة الديناميكا أحد فروع مادة الرياضيات التطبيقية بالثانوية العامة، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن قرابة 100 ألف طالب وطالبة بشعبة علمى رياضيات يؤدون امتحان الرياضيات التطبيقية فى الديناميكا.



