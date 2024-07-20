شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز بروتوكولات التعاون بين الأزهر الشريف والكنيسة الأسقفية والان مع تفاصيل الخبر

قال المطران سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية إن علاقة الكنيسة بالأزهر الشريف متميزة جدا عن طريق المركز المسيحى الإسلامي وهناك نشاط في شهر يونيو المقبل في المجمع العلمى سيكون حديث ونقاش عن العلاقة بين العلم والإيمان في موضوعات تخص الذكاء الاصطناعى والخلايا الجذعية، وكيف يكون هناك تفاعل مع التغيرات السريعة التي تحدث في العالم من الناحية التكنولوجية من قبل الأزهر والكنيسة.

وأضاف المطران سامى فوزى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الكنيسة تنظم حفل إفطار رمضانى بحضور أئمة الأزهر الشريف والأوقاف وهو لقاء ود نجتمع فيه سنويا على مائدة الإفطار وطوال العام يكون هناك تعاون مشترك وفى شهر أغسطس المقبل سيكون هناك لقاء من ممثلين عن الأزهر للحديث عن الدين الإسلامي للمسيحيين ولقاء مع ممثلين عن الكنيسة للحديث عن الدين المسيحي لوفد الأزهر حتى يكون هناك إذابة للجليد ويكون هناك فهم صحيح للدين الإسلامي والمسيحى.

وكان المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشاركة التابع للكنيسة الأسقفية نظم بالتعاون مع المجمع العلمى والأزهر ودار الإفتاء، مؤتمرًا دوليًا بعنوان "التطورات العلمية الحديثة وعلاقتها بالقيم الدينية والأخلاق"، وذلك بحضور الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والمطران الدكتور منير حنا مدير المركز المسيحى الإسلامى، وذلك بالمجمع العلمي المصري بالتحرير.