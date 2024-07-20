شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تعلن إنشاء أول رابطة عامة للأطباء في مصر.. وإجراء انتخاباتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء، إنشاء رابطة أطباء التغذية العلاجية العامة في مصر، وهي أول رابطة عامة تنشأ بالنقابة.

وأجريت انتخابات الرابطة بمقر النقابة العامة للأطباء، بحضور أمين عام النقابة الدكتور محمد فريد حمدي، والأمين العام المساعد الدكتور خالد أمين، وعضوا مجلس النقابة العامة للأطباء الدكتور مايكل يوسف مقرر الروابط الطبية والدكتور أحمد السيد مقرر لجنة الشباب.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الدكتورة دعاء جنينة بمنصب رئيس رابطة أطباء التغذية العلاجية العامة، والدكتور مدحت العربي نائب رئيس الرابطة، ود. أحمد سعيد عامر، بمنصب مقرر الرابطة العامة.

وفاز بمقاعد الرابطة فوق السن الدكتور تامر سلوم، والدكتور محمود مصيلحي، والدكتور بيتر صفوت، وفاز بمقاعد تحت السن الدكتورة فاتن سلامة، والدكتورة أماني العوامي، والدكتور أحمد حسن.

يذكر أن النقابة العامة للأطباء، بدأت في عام 2019 تشكيل الروابط الفرعية للتخصصات الطبية المختلفة في المحافظات، وفي حال تكوين 5 روابط فرعية يحق لهم إنشاء رابطة عامة بالنقابة العامة للأطباء.

وتتمنى نقابة الأطباء التوفيق لجميع الروابط، مؤكدة أن تشكيل الروابط يعد إضافة إلى النشاط العلمي والإجتماعي للتخصصات المختلفة ودراسة المشاكل التي تواجه التخصص والعمل علي حلها.



