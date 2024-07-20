شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل تعديات على أملاك الدولة بمساحة 37 ألف متر مربع بالعياط والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت محافظة الجيزة من استرداد وإزالة تعديات على مساحة 37 ألف و902م2 أراضي أملاك الدولة ولاية الآثار من خلال تنفيذ 9 قرارات إزالة لتعديات بقرية اللشت بناحية الوحدة المحلية بالمتانيا بمركز ومدينة العياط، وذلك في اطار تنفيذ فعاليات الموجة 23 لإزالة التعديات على مستوي الجمهورية.

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأهمية القصوى التى توليها الدولة فى منع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي والتعديات علي الأراضي الزراعية و أملاك الدولة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإزالة المخالفات.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تنفيذ 8 قرارات إزالة بمساحه 1000م2 لتعديات على أراضى أملاك الدولة ولاية الري بناحية المنصورية بمركز منشأة القناطر.

واطلع محافظ الجيزة على جهود حملات تحقيق الانضباط ومواجهة مخالفات البناء بالمراكز والمدن، والتي أسفرت عن إزالة 91 حالة بناء مخالف وتعدٍ على أملاك الدولة، وضمت 44 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية و42 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وإزالة 5 حالات بناء مخالف داخل الحيز العمراني، وذلك بمراكز ومدن أطفيح ومنشأة القناطر والعياط وكرداسة والصف وأبو النمرس وأوسيم والبدرشين.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار التصدي لحالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ علي الرقعة الزراعية والتواجد الميداني على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإزالتها في المهد.

وجاءت جهود الوحدات المحلية في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بإزالة 30 حالة بأطفيح و20 حالة بمنشأة القناطر و20 حالة بالعياط و8 حالات بكرداسة و4 حالات بأبو النمرس و5 حالات بالصف و3 حالات بأوسيم وحالة بالبدرشين.



