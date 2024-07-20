شكرا لقرائتكم خبر عن نجع الشيخ عون بالبحيرة من أكثر القرى فقرا تتحول لإنتاج السجاد والخضراوات.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

بث الخليج 365 "فيديو لايف" من نجع الشيخ عون التابع لقرية كوم إشو بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة ، إحدى القرى المنتجة فى المحافظة والتى تحولت من الأكثر فقرًا إلى إنتاج السجاد والإكليم وأعمال الكروشيه، بالإضافة إلى زراعة الأسطح بدون تربة وإنتاج خضراوات أورجانيك.

وأوضح البث جهود المجتمع المدنى وأبنائها فى النهوض بالقرية، فقد تحولت إلى قرية منتجة لا تعانى من البطالة للجنسين، حيث توفر تلك المشروعات العديد من فرص العمل.

وأشار الأهالى خلال البث إلى أنهم كانوا ينتظرون المساعدات والمعونات من المحافظات المجاورة، إلا أنهم طلبوا مدهم بمعدات تساعدهم على الإنتاج وبعدها تحولت حياتهم تحولًا جذريًا.