شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تكثف المرور على ثلاجات تخزين تقاوى البطاطس فى 7 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، أنه تم تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على حقول إنتاج التقاوى ومحلات الاتجار في التقاوي لضبط الأسواق ومحطات اعداد التقاوى لضمان وصول تقاوى معتمدة على درجة عالية من الجودة للمزارعين.

وأضاف أن لجان من الادارة المركزية لاعتماد التقاوى قامت بالمرور على محافظات الجمهورية ومتابعة عمليات الرقابة على محطات الغربلة ومحلات الاتجار فى التقاوى ومحطات فرز وثلاجات تخزين تقاوى البطاطس وذلك بمحافظات الفيوم والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية والمنوفية وبنى سويف وقد تم سحب "40 عينة" من عينات التقاوى المصدرة للخارج وتقاوى الخضار مرور عام وكذلك تركيب بطاقات الاعتماد لتقاوى البطاطس المعتمدة والزراعات الخاصة.

وأضاف "عضام"، أنه تم أيضا متابعة اختبارات تعريف الأصناف الـــDUS للأصناف النباتية المراد تسجيلها وكذلك الأصناف النباتية الجديدة المراد حمايتها وصيانتها وذلك بالمواقع المخصصة لتنفيذ التجارب ببعض المحافظات لكافة العمليات الزراعية حتى الحصاد ومتابعة أخذ القراءات الخاصة بالصفات المورفولوجية بكل صنف نباتى طبقا لنماذج الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة الــUPOV وذلك لعدد " 27 بطاطس، 165 محاصيل حقلية، 130 خضر، 15 فاكهة".