عبد العاطى: شركات مصرية مستعدة للعمل فى مشروعات قومية واستراتيجية بنيجيريا

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القاهرة - سامية سيد - صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن د.بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، التقى اليوم السبت مع يوسف مايتاما توجار وزير خارجية جمهورية نيجيريا على هامش الاجتماع التنسيقى السادس للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القمة.

وذكر المتحدث الرسمى أن الوزير د. عبد العاطى أكد على الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر ونيجيريا، وتطلع مصر للبناء عليها وعلى إمكانات التعاون الكبيرة بين البلدين لتحقيق انطلاقة على صعيد العلاقات الثنائية وخاصة فيما يتعلق بالشق التجاري والاستثماري، معرباً عن أهمية عقد النسخة الثالثة من آلية التشاور السياسية بين وزارتي خارجية البلدين لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر اتصالاً بالموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الوزير د. عبد العاطى أكد أيضاً على أهمية تعزيز التعاون فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وغيره من التهديدات الأمنية، بالنظر لما يجابهه البلدان من تحديات مشتركة خاصة فيما يتعلق بتنامي خطر التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل. وأشاد في هذا السياق بنجاح نيجيريا في الحد بشكل ملحوظ من خطورة التنظيمات الإرهابية التي كانت تنشط في شمال البلاد، والتأكيد على حرص مصر على مواصلة تقديم الدعم الفني والمعرفة للتصدي للتهديدات متعددة الأبعاد.

كما نوه وزير الخارجية بضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين باعتبارهما الاقتصادين الأكبر في أفريقيا، والارتقاء بحجم التبادل التجاري بما يتواءم مع حجم اقتصادهما، مشيراً إلى الجهود الجارية لعقد اجتماع لمجلس الأعمال المصري النيجيري لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال بالبلدين، مع التأكيد على استعداد شركات مصرية للعمل في مشروعات قومية واستراتيجية في نيجيريا.

وأوضح السفير أبو زيد أن وزير الخارجية أكد على حرص مصر لمواصلة تقديم الدعم للأشقاء النيجيريين في مختلف المجالات المقدمة من جانب الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وكذا تقديم المنح الدراسية من جانب كل من الأزهر الشريف والجامعات المصرية، وقدم خلال اللقاء التهنئة للجانب النيجيري لقيام قمة الإيكواس بتجديد رئاسة نيجيريا للتجمع لعام جديد.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية جمهورية نيجيريا على أهمية ترفيع العلاقة بين البلدين للمستوى الاستراتيجي، وأعرب عن تطلع بلاده لمواصلة التعاون في عدد من القطاعات الحيوية ومنها المجال الزراعى و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن تطلعهم للاستفادة من الخبرات المصرية والتجربة المصرية المتميزة لانتاج الهيدروجين الأخضر، وتطوير قطاع الكهرباء. كما ثمن الجانب النيجيري الدعم المصرى المقدم لدعم القدرات النيجيرية في عدة مجالات وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.