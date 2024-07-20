اخترق حساباتهن.. ضبط عامل ابتز سيدات عبر فيسبوك بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بالمنوفية؛ لاختراقه بعض الحسابات الشخصية لعدد من السيدات على موقع فيسبوك وابتزازهن.

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تضرر عدد من السيدات لقيام مجهول باختراق حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء على الصور الخاصة بهن وابتزازهن مادياً.

بالفحص تنسيقاً وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم تحديد وضبط المذكور عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، وبحوزته هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الوقائع المُشار إليها.

واعترف المتهم بارتكابه الوقائع بقصد تحقيق منفعة مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.