الداخلية تضبط 142 سلاحًا ناريًا و324 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 142 قطعة سلاح ناري، و324 قضية مخدرات، وتنفيذ 84859 حكم قضائي متنوع.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 142 قطعة سلاح ناري بحوزة 130 متهمًا، وتنفيذ 84859 حكم قضائي متنوع، وضبط 324 قضية مخدرات .

كما تم ضبط 47 متهمًا هاربًا، وضبط 21 متهمًا في أعمال بلطجة، وضبط 288 دراجة نارية مخالفة، وضبط 21996 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 15 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.