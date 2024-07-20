سقوط مستريح التروسيكلات في بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة قيام شخصين بالقاهرة بالنصب على آخرين والاستيلاء على أموالهم نظير شراء دراجات نارية.

تبلغ لقسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة، من شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" بتضررهما من شخصين "مالكي محل بيع دراجات نارية" - كائن بدائرة القسم "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بالنصب عليهما نظير شراء، 17 دراجة نارية "تروسيكل" وشحنها لهما مقابل مبالغ مالية متفق عليها - ولم يفا بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما أنكرا ذلك، وأقرا بتسليم الدراجات النارية المتفق عليها لهما وقيامهما بالتوقيع على إقرار يفيد ذلك، واتهما المُبلغان بعدم سداد باقي المبلغ المستحق نظير الشراء والشحن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.