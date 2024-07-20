3 سبتمبر.. الحكم على متهم في قضية "أحداث كفر حكيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حجزت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة محاكمة متهم وآخرين، سبق الحكم عليهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كفر حكيم"، للحكم، 3 سبتمبر.

وُوجّهت للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتعم قطع الطرق وترويع المواطنين.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة للإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".