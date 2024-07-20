غرامة تصل الـ300 جنيه.. تحرير 1190 مخالفة تليفون أثناء القيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 30006 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات 1385 مخالفة السير بدون تراخيص، و27 دراجة نارية مخالفة، و13176 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و10 مخالفات موقف عشوائي، و1190 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و5 مخالفات شروط التراخيص.

وتتراوح غرامة التحدث في الهاتف أثناء القيادة ما بين 100 إلى 300 جنيه، وفق قانون المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.