38 صورة.. إعادة تشجير ميدان التحرير وخطة كاملة لتطويره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، اليوم السبت، ميدان التحرير والمناطق المحيطة به.

وتفقد رئيس الهيئة، أعمال الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من "المركزية للتجميل" و"المركزية للإنارة"، و"الورش الإنتاجية"، لزيادة المسطحات الخضراء في الميدان واستبدال النخيل والأشجار الجديدة بالنخيل التالف، وزيادة المزروعات والورود.

كما يتم رفع كفاءة أعمدة الإنارة، والأسوار المحيطة بالميدان، والأحواض التجميلية بكل أرجاء الميدان مع إضافة الأشكال الزخرفية والجمالية على كل أحواض المزروعات مع تنفيذ مخطط الهارد سكيب بقطاعات متعددة بالميدان.

ووجه اللواء إيهاب الشرشابي، باستمرار العمل والمجهود المبذول ورفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة طوال اليوم حتى يتم الانتهاء من الأعمال لإظهار العاصمة بالمظهر الحضاري والجمالي.