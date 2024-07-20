قبل ساعات من وقف تخفيف الأحمال.. زيارة مفاجئة لوزير الكهرباء بعدد من المناطق - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، زيارة ميدانية مفاجئة إلى محطة شمال القاهرة "المُركبة" لتوليد الكهرباء بقدرة 1500 ميجاوات بمنطقة السواح.



يأتي ذلك قبل ساعات من تطبيق قرار رئيس الوزراء، بوقف خطة تخفيف الأحمال اعتبارا من الأحد الموافق 21 يوليو الحالي.



كما شملت الزيارة، الإدارة العامة لشبكات الحلمية بمنطقة حلمية الزيتون، لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي للتشغيل ومعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



بدأ الدكتور محمود عصمت، الجولة بتفقد وحدات التوليد بمحطة شمال القاهرة، وغرفة التحكم الرئيسية بالمحطة، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل والصيانة بالمحطة حول كفاءة عمل الوحدات وإجمالي الطاقة المولدة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود، بالإضافة الى خطة الصيانة والجداول الزمنية للتنفيذ ومدى مراعاة ذلك وأوقات الذروة وارتفاع الأحمال على الشبكة القومية الموحدة للكهرباء.



وناقش "عصمت"، خطة مواجهة الأعطال ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة وسرعة استجابة فرق العمل في إطار الخطة العامة لتحقيق جودة التشغيل.



وتضمنت الجولة الميدانية، زيارة مفاجئة لإدارة شبكات الحلمية، حيث تفقد محمود عصمت، الإدارة العامة للإيرادات والأقسام التجارية ومركز التحكم بالحلمية وأماكن تقديم الخدمات للمواطنين، وتم الاستماع من رؤساء القطاعات إلى شرح حول إجمالي الطاقة المباعة ونسبة الفاقد ومعدلات التحصيل والإجراءات المتبعة للتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء والحصول على الخدمة بطرق غير قانونية.



وطلب الوزير، من مسئولي الورادي، إعداد تقرير فوري حول الحمل الأقصى في نطاق شبكات الحلمية خلال أيام العمل العادية ومقارنتها بأقصى حمل تشغيلي في أيام العطلات والإجازات لمعرفة معدلات الفاقد وأوجه استخداماته.



وأكد الدكتور محمود عصمت، أن تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولد والارتقاء بمستوى الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين من أهم محددات العمل خلال المرحلة الحالية.



وأشار إلى أن التواجد الميداني لرؤساء الشركات ومسئولي الإدارة العليا ضرورة لتحسين معدل الأداء بالشركات التابعة والذي يشمل الجوانب المتعلقة بالكهرباء كقطاع خدمي، موضحا أن الخطة العاجلة تشمل جودة التغذية والإتاحة والاستمرارية بالإضافة إلى المعايير الفنية التي تتعلق بالتشغيل وصولا إلى تحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء.