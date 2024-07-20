القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بذكرى ثورة 23 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2024.



وجاء في نص البرقية: الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدني أن أبعث التهنئة بحلول الذكرى الثانية والسبعين لثورة يوليو المجيدة التي كانت وستظل إنجازًا وطنيًا بطوليًا حمل لواءه طلائع القوات المسلحة لتعيد لمصر حريتها وعزتها وكرامتها، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدي بكل الخير والبركات بقيادتكم الوطنية الصادقة لمسيرة شعبه العظيم.



وتابع وزير الدفاع: ورجال القوات المسلحة يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم حراسًا أمناء على الوطن محافظين على المبادئ والقيم العريقة للعسكرية المصرية عاملين على الوصول بأداء القوات المسلحة إلى أرقى المستويات التي تحفظ لها قوتها وتفوقها وقدرتها على مجابهة

الصعاب والتحديات، حتى تظل مصر بقيادتكم وطنًا آمنًا مستقرًا لأبنائه.. حفظكم الله ورعاكم وأيدكم دومًا بنصره.



كما بعث الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأصدر الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.



كما أصدر الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.

