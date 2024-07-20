نسب الرطوبة تصل إلى 95%| درجات حرارة غير مسبوقة.. تفاصيل الطقس حتى الخميس -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

استعرض موقع "الخليج 365"، عبر بث مباشر، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بدايةً من اليوم السبت 20 يوليو، وحتى الخميس 25 يوليو 2024، وَفق الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضح الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك استمرارًا لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء؛ حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

لمعرفة نسب الرطوبة، وتفاصيل استمرار الموجة شديدة الحرارة، ومدى تكون الشبورة المائية، وأبرز الإرشادات للمواطنين والمصطافين، عبر الفيديو التالي: