في طريقها للتعافي.. طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف تطورات حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:



وجه الدكتور نبيل عبد المقصود، رسالة إلى جمهور ومحبي شيرين عبد الوهاب، قائلًا: تردد أخيرًا معلومات كثيرة بعضها غير حقيقي

بخصوص المطربة الكبيرة شيرين عبد الوهاب.



وأضاف عبد المقصود، عبر حسابه على فيسبوك: بصفتي طبيبها الخاص أولًا وبناءً على طلبها ثانيًا أود أن اطمئن جمهورها الكبير بأن شيرين بخير وبصحة جيدة الآن، وهي تحت رعايتي الطبية الكاملة منذ أكثر من 20 يومًا وهي في طريقها لاسترداد كامل صحتها وعافيتها مرة أخرى.



وتابع: لقد تعرضت شيرين في الفترة الأخيرة لضغوط كبيرة وقاسية ومتلاحقة وعلى جميع الأصعدة دون الدخول في أي تفاصيل.



وواصل: الآن شرين في حاجة إلى الدعم والتأهيل والراحة والمساندة الاجتماعية الإيجابية وعدم التعرض لأي سلبيات لذلك فهي منعزلة حاليًا عن الجميع وعن كل الأخبار لحين استرداد كامل قوتها.



واستطرد الدكتور نبيل عبد المقصود: أحب أطمنكم أن شيرين طبيًا حتى الآن متجاوبة ومتعاونة تمامًا ولديها رغبة داخلية قوية في استرجاع أصولها مرة أخرى والعودة السريعة بألبوم جديد لجمهورها الكبير الذي تستمد قوتها منه، فهي في حاجة إلى دعواتكم ودعمكم ومساندتكم لها في محنتها لحين عودتها إليكم، كـ "شيرين عبد الوهاب" المطربة الكبيرة التي تحبونها وتريدونها في أبهى صورة.