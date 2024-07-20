من المنيب والمعادي إلى الهرم وفيصل في 10 دقائق.. 23 صورة ترصد محور عمرو بن العاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يُعد محور عمرو بن العاص أحد المحاور الجديدة الذي يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري "بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية"، والقوس الشمالي للطريق الدائري "بمنطقة منشأة البكاري"، بطول 4 كم، وأعمال الربط مع الطريق الدائري، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية، ويتقاطع المحور مع منتصف شارعَي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة.

ويتقاطع محور عمرو بن العاص مع شوارع "العروبة- الثلاثيني- محمد أنور السادات- ترسا سابقاً".

ويختصر محور عمرو بن العاص زمنَ الرحلة من الدائري الشمالي إلى الطريق الدائري الجنوبي، ويقلل الكثافة المرورية من داخل الجيزة للمحاور الحرة، ويخدم شوارع "ترسا والهرم وفيصل".

وتنفذ شركة المقاولون العرب كوبري رئيسي بطول 900 متر، وعرض 21.5 متر؛ بواقع 3 حارات مرورية في كل اتجاه، بالإضافة إلى 1100 متر رامبات.

ويهدف مشروع محور عمرو بن العاص، إلى زيادة انسيابية الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة.

ويستهدف مشروع المحور إعادة توزيع الحركة المرورية؛ لتخفيف الضغط المروري على شوارع الهرم وفيصل، وتخفيف الاختناقات المرورية بمدينة الجيزة؛ حيث إنه سيقلل زمن الوصول من منطقة المنيب لمنشأة البكاري ومناطق الطوابق وفيصل والهرم لـ10 دقائق.

ويهدف محور عمرو بن العاص إلى تقليل مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري، وتطوير ورصف الطرق السطحية في مسار المحور والشوارع الجانبية، وإعادة تخطيط المناطق التي يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالي.

ويهدف محور عمرو بن العاص إلى استغلال المساحات المتوفرة أسفل الكباري في المشروع بشكل حضاري؛ كمتنزهات وجراجات وإقامة الخدمات اللازمة، لتحسين البيئة المحيطة بالمناطق التي يمر بها مسار المشروع لخدمة الأهالي ومستخدمي المحور.

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