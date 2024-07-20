شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين جامعتي الأزهر وبولي تكنيك البرتغالية في الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، خلال زيارته للبرتغال للمشاركة في ورشة العمل الدولية حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتعليم العالي مع البروفيسير ديفيد كارلوس، عميد جامعة بولي تكنيك بورتو البرتغالية؛ لمناقشة سبل التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والعلوم الصحية، والبيوتكنولوجيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر حلمي، مدير مكتب التميز الدولي لجامعة الأزهر، والدكتور محمد منصور، مسئول العلاقات الدولية وعضو مكتب التميز، ومن الجانب البرتغالي شاركت الدكتورة أنا براتا، مسئولة التعاون بالاتحاد الأوروبي.

واستعرض الدكتور محمود صديق ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، تاريخ الأزهر الشريف جامعًا وجامعة خلال ( 1084 ) عامًا من العطاء في خدمة طلاب العلم في جميع المجالات العلمية ( العربية - الشرعية - والعلوم التطبيقية الحديثة) من داخل مصر وخارجها من الطلاب الوافدين من أكثر من 100 دولة حول العالم.

وبيَّن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن المنهج العلمي في الأزهر الشريف قائم على الوسطية والاعتدال من خلال دراسة جميع المذاهب الفقهية التي تعكس تنوعًا كبيرًا.

وتطرق إلى جهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجولاته الخارجية التي تهدف إلى التأكيد على الأخوة الإنسانية والتعاون بين بني البشر جميعًا من أجل عمارة الأرض.

واوضح نائب رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر تحتل مراكز متقدمة في جميع التصنيفات العالمية، بجانب ذلك فإن العديد من أساتذة الجامعة تم اختيارهم وفق تصنيف ستانفورد ضمن العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم.

الدكتورة أنا براتا، مسئولة التعاون بالاتحاد الأوروبي، عبرت عن سعادتها ببحث ومناقشة آفاق التعاون مع جامعة الأزهر، وأبدت اهتمامها الكبير بتاريخ جامعة الأزهر الذي يمتد لأكثر من ألف وأربعة وثمانين عامًا في تقديم العلوم العربية والشرعية والعلمية الحديثة.

وأعربت مسئولة التعاون بالاتحاد الأوروبي عن سعادتها ودعمها الكبير لبحث آفاق التعاون وتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية مع جامعة الأزهر تلك الجامعة العريقة والمتميزة.