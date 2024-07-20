شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد.. ارتفاع بالحرارة والعظمى بالقاهرة 39 وأسوان 45 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة والموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع غدا أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار الارتفاع فى نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ومتوقع غدا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 25، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.