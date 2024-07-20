شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يشهد اجتماعًا مع مستثمرين لبحث خطة تطوير الجامعة العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد محمد جبران وزير العمل اليوم السبت بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا بشأن خطة تطوير الجامعة العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،بحضور مُستثمر سعودي ،وقيادات من الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث طلب الوزير جبران الأطراف المعنية والمُشاركة في هذا" اللقاء التنسيقي" بسُرعة تقديم تصور عام عن خطة التطوير، والاتفاقات المُقررة بين الطرفين، والتي تشمل البنية التحتية لكافة الفروع، وكذلك النهوض بالعملية التعليمية من كافة جوانبها، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج لعرضه على الجهات المُختصة.

وبحسب بيان صحفي اليوم شارك في اللقاء وفد من أحد الشركات للتدريب والتطوير التحويلي، ومن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،عبدالمنعم الجمل المُكلف بتسيير كافة أعمال "الاتحاد"،والمهندس خالد الفقي،المُشرف على المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، وإسماعيل صبري، المستشار القانوني للاتحاد.



