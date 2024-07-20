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إطلاق أكثر من 55 صاروخا من لبنان على أهداف إسرائيلية

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

السبت، 20 يوليو 2024 04:29 م

أطلق حزب الله اللبناني، أكثر من 55 صاروخا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفا مواقع لقوات الاحتلال الإسرائيلية، في الجليل الأعلى.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات "كفار بلوم" و"بيت هيلل" و"عامر" و"كريات شمونة" و"سده ناحميا" في الشمال.

وقالت المقاومة في لبنان: أدخل مجاهدونا إلى جدول النيران ‏مستعمرة "دفنا" للمرة الأولى وقصفوها بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وقالت قناة الميادين: "سقوط صواريخ في مستوطنة "عامير" في إصبع الجليل واندلاع حريق في المكان"

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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