قرار من القضاء ضد البلوجر روكي أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات، اليوم السبت، تجديد حبس البلوجر روكي أحمد 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بنشر فيديوهات فاضحة.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على البلوجر روكا أحمد بمدينة الرحاب في القاهرة الجديدة، بحسب المحامي أشرف فرحات.

وقال فرحات إن القبض على البلوجر الشهيرة على إثر بلاغه رقم 22927 بتهمة التحريض على الفسق.

واتهم في بلاغه روكا أحمد بنشر فيديوهات ومقاطع بها إيحاءات جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما اتهمها بعرض صور وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائمها.