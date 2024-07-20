اكتشاف قارة هائلة مختفية تحت الماء شمال الأطلنطي

محمد اسماعيل - القاهرة - اكتشف باحثون بريطانيون، قارة مختفية يبلغ طولها أكثر من 400 كيلومتر أسفل مضيق ديفيس، بين كندا وجرينلاند، شمال المحيط الأطلنطي، وفقا لموقع مجلة Phys.org.

القارة الصغيرة الأولية هي كتلة تكتونية انفصلت قبل نحو 60 مليون سنة ويتراوح سمكها بين 17 و23 كيلومترا.

وتتبعت تقنيات رسم الخرائط كيف تغيرت حركات قاع البحر على مدى ملايين السنين وحددت أرضًا معزولة ذات قشرة قارية سميكة نسبيًا انفصلت عن جرينلاند، ووفقا للدراسة، فقد بدأ الصدع الأولي بين كندا وجرينلاند منذ حوالي 118 مليون سنة، لكن قاع البحر لم يبدأ في التمدد إلا قبل 61 مليون سنة لتكوين ما يعرف اليوم بمضيق ديفيس.

وبعد حوالي 3 ملايين سنة، تحول التمدد في قاع البحر تحول من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي، ما أدى إلى انفصال قارة ديفيس المستقيمة الصغيرة الأولية.

واستمر التحول لمدة 33 مليون سنة تقريبًا ولم يتوقف إلا عندما اصطدمت جرينلاند بجزيرة إليسمير التي تقع في الشمال.

وقال الباحثون إنهم يأملون استخدام النتائج التي توصلوا إليها لفهم كيفية تشكل القارات الصغيرة الأولية الأخرى حول العالم، بما في ذلك قارة "جان ماين" الصغيرة إلى الشمال الشرقي من أيسلندا و"جولدن دراك نول" قبالة ساحل غرب أستراليا.

والمعروف أن عالمنا في بداية تشكله، كان عبارة عن قارة واحدة، تسمى بانجيا.

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