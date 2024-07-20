الطيران المدني: 97% انتظامًا في الرحلات الجوية من وإلى مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت وزارة الطيران المدني، انتظام الحركة الجوية للرحلات الدولية بنسبة تصل إلى حوالي 97%، وذلك خلال مرحلتي السفر والعودة من وإلى مطار القاهرة الدولي.

وقالت الوزارة، في بيان السبت، إن إجمالي عدد الرحلات الدولية المغادرة من مطار القاهرة الدولي بلغ ما يقرب من 126 رحلة بإجمالي 19,422 راكبًا.

كما استقبل مطار القاهرة الدولي 105 رحلات دولية كان على متنها 15,127 راكبًا، وذلك اعتبارًا من الدقيقة الأولى لليوم السبت وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر نفس اليوم.

يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة التي تقوم بها وزارة الطيران المدني للوقوف على مستجدات الأمور أولًا بأول بشأن الأعطال التقنية التي تعرضت لها العديد من المطارات حول العالم وتأثيراتها على حركة الطيران المدني.