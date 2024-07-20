توجيهات مهمة من وزير التموين أثناء اجتماعه بمديري "المديريات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى اليوم السبت الموافق 20 يوليو 2024، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بوكلاء وزارة التموين مديري المديريات التموينية على مستوى جميع محافظات الجمهورية بحضور قيادات الوزارة والجهات التابعة.

وبحسب بيان وزارة التموين، السبت، يهدف اللقاء إلى استعراض ومتابعة مجالات عمل جميع الأنشطة والمنشآت التموينية وقطاعات التجارة الداخلية وتشمل متابعة انتظام سير العمل في "الصوامع، المطاحن، المخابز، فروع المجمعات الإستهلاكية، منافذ مشروع جمعيتي، بدالي التموين، مخازن الجملة، مستودعات الدقيق، مستودعات البوتاجاز، محطات الوقود، مراكز خدمات المواطنين، ومكاتب التموين"، والتأكيد المستمر على أن هدف كل هذه الكيانات هو خدمة المواطن المصري في المقام الأول.

وخلال الاجتماع، شدد وزير التموين، على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف وتشديد الرقابة التموينية والتجارية اليومية على الأسواق والمنافذ الثابتة والمتحركة ومخازن الجملة؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بجميع المنافذ الحكومية والخاصة بكميات وأسعار مناسبة، بحيث يتم التنسيق الدائم والكامل في هذا الشأن مع السادة المحافظون، ووكلاء وزارة التموين بالمحافظات، وممثلي الغرف التجارية، والعمل على ضبط الأسواق، وأن يتم التعامل بحسم مع أي محاولات؛ لإخفاء السلع أو تخزينها، مؤكدًا أن هذه الإجراءات من شأنها تعزز من جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وصولا لتوفير السلع والبضائع بالكميات والأسعار المناسبة، كما شدد وزير التموين على أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يُسهم في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة.

وأكد وزير التموين، على التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية وفي مقدمتها جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين والقطاعات الرقابية سواء الرقابة التجارية أو التموينية بالوزارة للتعامل الفوري مع الشكاوى والتصدي لأي مخالفات.

وأكد "الوزير"، على ضرورة الاهتمام بالشكاوى التي ترد إلى كل مديرية تموين ومكاتب خدمة المواطنين والرد عليها، والتفاعل والتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، مع ضرورة الاهتمام بالجولات الميدانية لمتابعة كافة المنشآت والأنشطة التموينية وكافة المنافذ والأسواق حتى يشعر المواطن باهتمام ومتابعة وزارة التموين بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الدكتور شريف فاروق، أن خطة إعادة الهيكلة الإدارية التي ينفذها هدفها الاستعانة بالشباب وأصحاب الخبرات، وضخ دماء جديدة في جميع المجالات والتخصصات وخاصة الدفع بقيادات جديدة في المواقع التنفيذية بمديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق رضاء المستهلك المصري وصون حقوقه، مع التأكيد على التقييم المستمر والمتابعة الدائمة لجميع الخدمات والسلع والمنتجات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على عقد لقاءات دورية مع وكلاء وزارة التموين بالمحافظات لمتابعة سير وتقدم الأعمال.

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