وأكد مسئول أمريكى أن إسرائيل شنت هجوما في اليمن، مشيرا إلى أن الغارة الإسرائيلية على الحديدة رد على استهداف الحوثى لتل أبيب.

شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو للغارات الإسرائيلية على الحديدة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012