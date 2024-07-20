شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الصناعة والنقل لتقديم التهنئة والان مع تفاصيل الخبر

التقى اليوم السبت 20/7/2024 المستشار أحمد عبدالحميد عبود رئيس مجلس الدولة بالفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وتناول اللقاء تقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة وتأكيدًا على التعاون بين مجلس الدولة ووزارة الصناعة والنقل.

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره إلي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على هذه الزيارة الطيبة، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.