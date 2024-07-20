حدث في 8 ساعات| حقيقة ارتفاع أسعار العمرة.. ووقف قطع الكهرباء خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، لتقديم التعازي ضحايا حادث الوادي الكبير، وحقيقة ارتفاع أسعار العمرة، ووقف خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء خلال ساعات.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

ما حقيقة ارتفاع أسعار عمرة الموسم الجديد؟.. عضو "شركات السياحة" يُجيب

قال باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، إن أسعار العمرة حتى الآن لا يمكن تحديد حجم الزيادة في أسعارها قبل صدور الضوابط المنظمة لرحلاتها من وزارة السياحة والآثار.

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خلال ساعات.. بدء وقف خطة تخفيف الأحمال بجميع محافظات الجمهورية - فيديو

تستعد شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، لوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال غدًا الأحد، وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

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تحدث عنه الشيخ الشعراوي.. هل يهرب النمل عندما يرى السمسم؟

انتشر خلال الأيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يفيد بأن حبات السمسم تلعب دور في مكافحة النمل في أماكن تجمعه.

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بعد تجديد فرشه.. 8 صور من داخل مسجد السيدة نفيسة

وجه الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، بمراجعة فرش المساجد الكبرى ومساجد آل البيت بالقاهرة وتغيير ما يحتاج منها إلى تغيير؛ لتهيئتها للمصلين والزائرين من كل مكان.

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وظائف الكهرباء 2024.. ننشر آخر موعد لتلقي طلبات التقديم

أعلن قطاع الموارد البشرية بشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، التابعة لـ"القابضة للكهرباء"، أن آخر موعد لتلقي الوظائف الشاغرة بالشركة، هو الأحد المقبل.

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ننشر آخر موعد لتلقي طلبات التقديم

قرر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنهاء ندب من تخطوا سن 60 عامًا، وذلك في إطار الحد من المستشارين وتمكين قيادات الصف الثاني والثالث بالوزارة.

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اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يُعزي سلطان عمان في ضحايا حادث الوادي الكبير

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان.

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منخفض الهند والحرارة 43 درجة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

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أبرزها الحبس الاحتياطي.. الحوار الوطني يجتمع لوضع جدول أعمال الفترة المقبلة

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعًا اليوم لوضع جداول أعمال الجلسات التي ستعقد في الفترة القادمة، وعلى رأسها جلسات الحبس الاحتياطي.

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أولى ضربات محافظ الجيزة.. إزالة تعديات بمساحة 37 ألف م2

تمكنت محافظة الجيزة، في أولى الضربات لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، من استرداد وإزالة تعديات على مساحة 37 ألفًا و902 م2 أملاك دولة.

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القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2024.

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بقيت أبو البنات.. خالد عليش يحتفل بمولودته الجديدة - صور

احتفل مذيع الراديو خالد عليش، بقدوم مولودته الجديدة، حيث نشر صورًا جديدة من داخل المستشفى، عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك.

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من المنيب والمعادي إلى الهرم وفيصل في 10 دقائق.. 23 صورة ترصد محور عمرو بن العاص

يُعد محور عمرو بن العاص أحد المحاور الجديدة الذي يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري "بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية"، والقوس الشمالي للطريق الدائري "بمنطقة منشأة البكاري"، بطول 4 كم، وأعمال الربط مع الطريق الدائري، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية، ويتقاطع المحور مع منتصف شارعَي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة.

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مدبولي يصل غانا لحضور اجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الإفريقي

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غانا لحضور فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي.

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