36 صورة ترصد الأشجار والمسطحات الخضراء في شارع جامعة الدول العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب وتصوير- محمد أبو بكر:

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بزيادة المسطحات الخضراء والتشجير وإنشاء الدورانات بالشكل الهندسي الصحيح لعدم إعاقة الحركة المرورية في شارع جامعة الدول العربية.

ورصدت "عدسة الخليج 365"، المسطحات الخضراء والتشجير في شارع جامعة الدول العربية بمحافظة الجيزة.

وكان الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أصدر قرارًا بمنع قطع الأشجار بكافة أحياء العاصمة، أو التقليم الجائر لها نهائيًا والرجوع لرأي اللجنة التى قام بتشكيلها فى حالة الحاجة لنقل أشجار ويكون ذلك تحت إشراف وزارة البيئة.

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