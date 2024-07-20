التقديم لكلية الشرطة.. المواعيد والشروط والأوراق المطلوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أعلن اللواء محمود توفيق، وزيررالداخلية عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2024- 2025.

التقديم للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع 65% للعام الحالي أو العام الماضي ومدة الدراسة 4 سنوات، والحاصلين على ليسانس الحقوق ذكور وإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية إناث فقط، بحد أدنى تقدير مقبول وتكون مدة الدراسة سنتين، والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية بتقدير جيد، عدا تخصص الطب البشري لهذا العام 2024 أو العامين السابقين 2022 و2023، وتكون مدة الدراسة سنة دراسية واحدة.



مواعيد التقديم لكلية الشرطة:

- حاملو الشهادة الثانوية العامة والأزهرية للعام الماضي 2023: 21 يوليو - 15 أغسطس

- حاملو شهادة الثانوية 2024 وطلبة الدور الثاني، وحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين: 1 أغسطس - 29 أغسطس

(يلزم على حاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، تقديم أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية),

- حاملو درجة الليسانس من كلية الحقوق ذكور وإناث وبكالوريوس التربية الرياضية إناث، وللحاصلين على المؤهلات الجامعية بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه في التخصصات التي تمثل احتياج لقطاعات الوزارة فقط لعام 2024: 1 أغسطس - 12 سبتمبر

- حاملو شهادات كليات الحقوق ذكور وإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية إناث للعام الحالي (2024)، والحاصلين على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه: 1 أغسطس - 12 سبتمبر

كشفت الوزارة عن إمكانية التقديم للالتحاق بكلية الشرطة عبر موقع وزارة الداخلية (https://moi.gov.eg/).

شروط الالتحاق بكلية الشرطة:

- لابد أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، أو موجود على قوئم الإرهاب

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وأن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

- ألا يقل طول قامته عن 170 سم، وألا يزيد سنه في أول أكتوبر القادم على 22 سنة ميلادية، فضلًا عن ضرورة استكماله شروط اللياقة الصحية والنفسية، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

شروط التقديم للحاصلين على مؤهل جامعي:

- ألا يقل طول القامة عن 165 سم للذكور، و170 سم للإناث

- ألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، ويصرح الكشف بنظارة

- ألا يحصل المتقدم على نسبة أقل من 40% من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية

- أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة

- وألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين

- وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بالقسم على 28 عامًا للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير و35 سنة للدكتوراه أو ما يعادلها.

مراحل التقديم:

يخضع الطالب للاختبارات "المقاس – القوام – الطبي والنفسي – الرياضي – القدرات – السمات الشخصية – الهيئة – الكشف الطبي المتقدم".

ويخضع الطالب لاختبار مقاس الطول، فضلًا عن اختبار القوام "الوزن المثالي = طول الطالب – 90"، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية "العظام – الرمد – الباطنة – الجراحة – الأسنان- ... إلخ".

وأوضح أن الطالب يخضع للاختبار النفسي بمعرفة اللجان المختصة بقطاع الخدمات الطبية (يشرف عليه أطباء نفسيون)، كما يخضع للاختبار الرياضي "اجتياز قفزة الثقة وبعض الاختبارات المهارية كالجري والوثب والبطن والعقلة، والسباحة"

ويخضع لاختبار القدرات الذي يشمل مجموعة من المعلومات العامة: "ثقافية – تاريخية – اجتماعية – أمنية"، ثم اختبار السمات لقياس الشخصية وتوافر السمات المطلوبة في طالب الكلية، بينما يخضع الطالب لكشف الهيئة، عن طريق مناظرة الطلبة والتيقن من توافر الشروط المطلوبة وترتيب الطلاب حسب المجموع؛ وذلك قبل أن يخضع للكشف الطبي المتقدم، وهو عبارة عن مجموعة من الكشوف المتقدمة (رسم مخ – مقياس سمع – موجات صوتية بطن- موجات صوتية قلب – معمل "تحاليل مخدرات وفيروسات".

تقعد الاختبارات بالدخول من خلال البوابة رقم 5 بالأكاديمية اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا، مؤكدًا أنه لابد من ارتداء الكمامة؛ حيث لن يسمح بالدخول من البوابة وإلى مقار لجان قبول الطلبات لمن لا يرتدي الكمامة، أو من يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة، مشددًا على مراعاة التباعد بين الطلبة، وتعقيم المنشآت التي يتردد عليها الطلبة ووضع معقمات ومطهرات في الطرقات.

ووفرت الوزارة خطا ساخنا للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0224109102).