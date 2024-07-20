الكهرباء: انتهاء جدول تخفيف الأحمال بداية من اليوم وحتى نهاية الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عقب الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباْء، على انتهاء جدول تخفيف الأحمال بداية من السابعة مساء اليوم وحتى نهاية الصيف.

وأشار حمزة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على شاشة قناة "الحياة": "الساعة السابعة مساء اليوم هو آخر موعد لانقطاع الكهرباء حتى نهاية الصيف".

وأضاف "هذا نتيجة تنسيق واهتمام بتحقيق ما وعدت به الحكومة بشأن انتهاء خطة تخفيف الأحمال، وقبل نهاية العام سينتهي موضوع تخفيف الأحمال تمامًا".

وتابع "شوفنا التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول بإشراف من رئيس الوزراء لمتابعة انتهاء خطة تخفيف الأحمال، تخفيف الأحمال المبرمج انتهى ولكن وارد أن يحصل أعطال في منطقة أو صيانة في منطقة معينة".

واستطرد "في حالة حدوث انقطاع بعيدًا عن الصيانة أو حدوث أعطال يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن 121 أو التواصل عبر الموقع الالكتروني والمنصة الالكترونية أو أرقام شركات توزيع الكهرباء".