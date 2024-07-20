محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارعى أحمد زكى والفيوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى صلاح:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بشارعي أحمد زكى والفيوم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه استجابة لشكوى قاطني شارع أحمد زكى الممتد بأحياء دار السلام والبساتين حتى ميدان سوارس بالمعادى من مستوى النظافة فى الشارع والأزمة المرورية الخانقة به، تم عمل حملات مكثفة لمنع الانتظار الخاطىء بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور القاهرة.

كما تم رفع السيارات المتهالكة والإشغالات، ورفع مستوى النظافة به وأصبح الشارع يشهد سيولة مرورية، وجاري رفع كفاءة الأرصفة والإنارة والبلدورات ومستوى التشجير.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى اليومى لمتابعة استمرار حملات الحفاظ على ما تم من تطوير بالشارع ومنع عودة الاشغالات مرة أخرى.

رافق المحافظ، فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، وعدد من رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.