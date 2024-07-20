نائب محافظ القاهرة: لن نتهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى صلاح:

أعلن أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن استمرار جهود أحياء المنطقة لتنفيذ أعمال الموجة الـ ٢٣، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بمختلف أحياءها تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على الأراضي الزراعية طبقًا لتعليمات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وأوضح "منصور"، أن الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تقوم حاليا بتنفيذ المستهدف ضمن الموجة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها طبقًا لتعليمات الدكتور محافظ القاهرة مشددًا على رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة والمرور الدوري على الحالات التي تم إزالتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.

وفي ذات الإطار تابع جهود الأجهزة التنفيذية بحي المعصره بقيادة اللواء عمرو عيسوي وبالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية والأجهزة المعنية والقوات الشرطية بتنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أراضى الدولة المستهدف تنفيذها ضمن الموجه الثالثة والعشرون الكائنة بمنطقة أرض المثلث على مساحه 9 آلاف متر، حيث تم إزالة مخالفات عشش وساحات، كما تم إزالة واسترداد بمنطقة أرض المربع على مساحة ٢٣٠٠٠ متر يوجد بها عشش وإشغال سيارات.

وتمت الحملة بحضور مدير الاسكان بالحي و المتابعة الميدانية وادارة الاملاك وبمشاركة شرطة المرافق وقوة مرافقة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.