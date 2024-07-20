سمير فرج: الحوثيون يمتلكون صواريخ قادرة على الوصول إلى عمق الأراضي الإسرائيلية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أوضح اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، إلى القدرات المتقدمة للطائرات الإسرائيلية من طراز إف 35. وفقاً لفرج، فإن هذه الطائرات لديها القدرة على تنفيذ عمليات عسكرية بعيدة المدى دون الحاجة لإعادة التزود بالوقود، ما يعزز من مدى الردع الإسرائيلي.

في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، تناول فرج الإمكانات العسكرية للحوثيين، مؤكدًا أن لديهم وسائل عديدة للرد على أي تهديدات إسرائيلية.

وأوضح أن الحوثيين سبق أن أظهروا قدراتهم الهجومية من خلال استهداف منشآت أرامكو وعدة مطارات في المنطقة الخليجية.

كما لفت إلى أن الحوثيين يمتلكون صواريخ بالقدرة على الوصول إلى أعماق الأراضي الإسرائيلية، مع تركيز محتمل على استهداف مدينة إيلات وصحراء النقب، بالإضافة إلى السفن المارة في مضيق باب المندب.

وفي سياق متصل، أشار اللواء فرج إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة التي تحدثت عن الاقتراب من النقاط النهائية في اتفاق التهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأكد أنه في حال تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من المتوقع أن يتبع ذلك توقف الحوثيين عن إطلاق الهجمات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما يشير إلى احتمالية انخفاض التوتر في هذا الممر المائي الاستراتيجي.