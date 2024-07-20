شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: إسرائيل هاجمت ميناء يستخدم لدخول أسلحة من إيران إلى الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالسبت، 20 يوليو 2024 09:22 م
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل هاجمت ميناء يستخدم لدخول أسلحة من إيران إلى الحوثيين، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.
وأشار نتنياهو إلى أن الميناء الذي هاجمه الجيش الإسرائيلي في اليمن ليس ميناء بريئا بل يستخدم في أغراض عسكرية.
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