شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

التقى، مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد/ وامكيلي ميني، سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير/ أيمن الدسوقي يوسف، سفير مصر لدى غانا؛ وذلك على هامش حضور فعاليات الدورة السادسة لـ "اجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي"، التي ستنطلق غدًا الأحد في "أكرا" عاصمة غانا.

وفي مُستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء دعم مصر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مشيرًا إلى الدور المأمول الذي يُمكن أن تؤديه تلك الاتفاقية بصدد تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه بالتواصُل الدائم مع سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في سبيل دعم الاتفاقية وتحقيق أهدافها.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تدعم جهود سكرتارية الاتفاقية، منوهًا إلى التحديات الاقتصادية، سواءً على المستوي الإقليمي أو الدولي، التي أثرت على الدول الأفريقية، مما يدعو إلى تكاتف الجهود من أجل تجاوز تلك التحديات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن المرحلة الحالية التي تشهد ترشيد الموارد على مستوى كافة الدول، تتطلب العمل على دعم التكامل الأفريقي ومؤسسات الاتحاد الأفريقي جنبًا إلى جنب مع ترشيد الموارد المطلوبة في هذا الصدد.

وأوضح رئيس الوزراء أن التحديات الدولية الراهنة تتطلب العمل على دعم التكامل بين الدول الأفريقية لمواجهتها، مضيفًا أن المرحلة الحالية تحظي بإدراك الجميع لأهمية هذا التكامل باعتباره السبيل الوحيد لدعم قدرة الدول الأفريقية على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الأوضاع الدولية الراهنة.

فيما أعرب السيد/ وامكيلي ميني، خلال اللقاء، عن تقديره لدعم مصر لعمل السكرتارية الخاصة بالاتفاقية، ولا سيما الدعم المُقدَّم من قِبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التكامل بين الدول الأفريقية.

وأشار السكرتير العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى المزايا التي يمكن أن تحصل عليها مصر عبر تطبيق الاتفاقية خاصةً في مجال تصنيع السيارات، منوهًا إلى وجود إمكانية لتصنيع السيارات وقطع غيار السيارات في دول القارة الأفريقية، عبر تعاون دول القارة في هذا المجال.

وأوضح أن مصر لديها قدرات كبيرة في مجال تصنيع الدواء، لافتًا إلى أن الدولة المصرية يُمكنها الاستفادة من قدراتها في تصدير الدواء إلى الدول الأفريقية.

كما أكد السيد/ وامكيلي ميني أنه سيسعى من أجل دعم توقيع وتصديق كافة الدول الأفريقية على الاتفاقية.

وأشاد سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بالتعاون بين سكرتارية الاتفاقية والجهات المصرية المعنية، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون بين الجانبين؛ حتى يتسنى الانتهاء من كافة البروتوكولات الخاصة بالاتفاقية.

وعبر السيد/ وامكيلي ميني عن تفهم السكرتارية لتلك القيود التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية الحالية على ميزانية الدول الأفريقية، مضيفًا أن السكرتارية تعمل حاليًا في إطار موازنتها الحالية دون تحميل الدول الأفريقية أعباء جديدة.

هذا، وأكد وزير الخارجية دعم مصر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وخاصة أنها تدعم الجهود الوطنية الساعية للمزيد من التكامل مع الأشقاء الافارقة، فضلًا عن دعم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، مُشيرًا إلى حرص مصر على استمرار التشاور مع سكرتارية الاتفاقية في هذا الصدد.



خلال اللقاء (2)