وزيرة التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بضبط أسعار السلع والتصدى للتعديات

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وزارة التنمية المحلية تختتم ورشة العمل التعريفية الأولى للمحافظين ونوابهم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

الدكتورة منال عوض: كلنا جايين نتعب ونشتغل لخدمة المواطن.. وعايزين نريح الناس ونسهل عليها حياتها اليومية

ضرورة دعم المشاركة المجتمعية ... وجذب وتشجيع الاستثمار .. ومتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء

خشوا في تفاصيل المشكلات لإيجاد حلول سريعة لها .. وتصدوا لأى مظاهر للفساد.. وشجعوا المتميزين من القيادات

وزيرة التنمية المحلية لنواب المحافظين: لديكم فرصة ذهبية من القيادة السياسية والدولة.. استغلوها واثبتوا أنفسكم وأعملوا في هدوء واحرصوا على الإنجاز والنجاح

اختتمت وزارة التنمية المحلية ورشة العمل التعريفية الأولى للمحافظين ونوابهم وذلك فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال الجلسة الختامية للورشة على أننا جميعاً سنعمل كفريق عمل واحد وسيكون هناك تواصل على مدار اليوم لمتابعة الملفات الخدمية التى تهم المواطنين، وكذا معدلات إنجاز العديد من المشروعات والموضوعات الحيوية والتى وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الاجتماع الذى عقده مع المحافظين والوزراء عقب أداء اليمين الدستورية على إنجازها وكذا تكليفات رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع الأول لمجلس المحافظين.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أننا نعمل جميعاً لتحقيق هدف رئيسى وهو خدمة المواطن، مضيفة: كلنا جايين نشتغل لخدمة المواطن.. عايزين نريح الناس ونسهل ونيسر عليها حياتها وخدماتها اليومية.. وعايزين نقدم لائقة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن من أهم الملفات التى وجه رئيس الجمهورية بمتابعتها هو ملف ضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن والسيطرة على الأسواق وتشديد الرقابة وتوفير احتياجات المواطنين والمرور الميدانى على المحلات التجارية وتكليف رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمرور الدورى بالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك وأجهزة وزارتى الداخلية والتموين والتجارية الداخلية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أهمية دعم جهود المشاركة المجتمعية على أرض المحافظات والتعاون مع الشركات الكبرى والقطاع الخاص وأبناء المحافظات فى مختلف التخصصات والقطاعات بما يدعم جهود الدولة فى حل ومواجهة المشكلات وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات اليومية فى مجالات الصحة والتعليم وغيرها من المجالات المرتبطة بحياة المواطن.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية متابعة المحافظين لملف التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بما يساهم فى الانتهاء من هذا الملف وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين فى التصالح تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كل سبل التعاون للمواطنين المتقدمين للتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة، ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة متابعة المحافظين الأسبوعية لهذا الملف والعمل على حل أى مشكلات، مشيرة إلى أنه ستقوم خلال الفترة القادمة بجولات ميدانية بالمحافظات لمتابعة ملف التصالح وعدد من الملفات الخدمية وعلى رأسها النظافة وموقف تنفيذ العديد من المشروعات القومية.

وطلبت الدكتورة منال عوض من المحافظين بتشجيع المتميزين من العاملين بالإدارة المحلية على كافة المستويات بالمحافظة، وأضافت: خشوا فى تفاصيل أى مشكلة ولازم نشوف حلول مبتكرة وخارج الصندوق والاستفادة من التجارب والأفكار الناجحة فى المحافظات الأخرى.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التصدى لأى مظاهر للفساد وإهدار للمال العام، وتفعيل أدوار إدارات الرقابة والمتابعة على أرض المحافظة، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بملف المخلفات وتحسين مستوى النظافة وإعادة الشكل الجمالى والحضارى للمحافظات بما يحقق رضا المواطن على نظافة الشارع والميادين والمناطق الحيوية والرئيسية بالمحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى ضرورة الاهتمام بملف توفير فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة عن طريق شركات القطاع الخاص والمناطق الاستثمارية والصناعية بالمحافظات وتفعيل منتديات التوظيف والتواصل مع جمعيات المستثمرين بما يساهم فى حصر فرص العمل المتاحة والإعلان عنها من منصات المحافظة المختلفة لأبناء المحافظة من الشباب والفتيات.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التعاون والتنسيق مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لخدمة المواطنين، لافتة إلى ضرورة إيلاء الأولوية فى متابعة ملف ترشيد الكهرباء وتطبيق مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية التى تم الإعلان عنها مؤخراً.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية عدم الاعتماد على التقارير التى تعرض على المحافظين فى العديد من الملفات اليومية وضرورة المرور الميدانى لمتابعة الوضع على أرض الواقع.

وقالت وزيرة التنمية المحلية أن هناك توجيهات رئاسية بالعمل على جذب الاستثمارات للمحافظات واستغلال المزايا التنافسية لكل محافظة بما يساهم فى توفير فرص عمل، مشيرة إلى أهمية إزالة أى معوقات أو بيروقراطية تواجه جذب وتحسين مناخ الاستثمار فى المحافظات.

وأضافت وزير التنمية المحلية أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف يحتاج إلى قوة دفع كبيرة خلال الفترة الحالية للتصدى بكل حزم لأى محاولات جديدة للتعدى على أملاك الدولة والبناء على الأراضى الزراعية، مشيرة إلى أهمية متابعة منظومة المتغيرات المكانية وإزالة أى تعديات يتم رصدها فى المهد.

وأكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة العمل على تحسين الصورة البصرية لكل محافظة وإزالة الإشغالات التى تعوق حركة سير المواطنين والسيارات فى الشوارع والميادين المختلفة والتصدى للمواقف العشوائية بالمحافظات بالتعاون مع الإدارات العامة للمرور على أرض كل محافظة.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، المحافظين بأهمية اختيار أفضل الكوادر البشرية والقيادات التنفيذية، والتقييم الدورى لجميع القيادات وتكريم المتميزين منهم على مستوى المحافظات.

وقالت الدكتورة منال عوض، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم عدد من الورش مع الوزراء بالحكومة وعدد من المتخصصين فى بعض ملفات العمل الأساسية فى المحافظات، كما طالبت الوزيرة بضرورة الاهتمام بالمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والمرور الدورى على الأشجار التى يتم زراعتها.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية حديثها لنواب المحافظين، مؤكدة أهمية التعاون والتنسيق فى الملفات الموكلة إليهم من المحافظين وتقديم أفضل أداء وجهد فيها، مضيفة: لديكم فرصة ذهبية من القيادة السياسية والدولة المصرية، استغلوها واثبتوا أنفسكم واعملوا فى هدوء واحرصوا على الإنجاز والنجاح والتفانى فى العمل.

ومن جانبهم قدم المحافظين والنواب خالص الشكر والتقدير لوزيرة التنمية المحلية على ما استفادوا منه خلال ورشة العمل الأولى بحضور عدد من الوزراء فى الملفات المهمة فى عملهم بالمحافظات.



الاجتماع



جانب من الاجتماع