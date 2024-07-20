شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: عدوان إسرائيل على اليمن تأكيد لأهمية جبهات الإسناد في الدفاع عن الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

قال حزب الله، إن العدوان الإسرائيلي على اليمن تأكيد للأهمية القصوى لجبهات الإسناد بالمنطقة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

فيما قال الحوثيون: "سنرد على الهجوم الإسرائيلي ومنطقة تل أبيب غير آمنة".