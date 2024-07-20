شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا نيوز: لا صحة لما تم تداوله بوجود اختراق إلكترونى لحسابات قنواتنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب الأمير نصرىالسبت، 20 يوليو 2024 10:16 م
أفادت قنوات "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، بأنه لا صحّة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بوجود اختراق إلكتروني لحساباتها.
وقال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: “لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بوجود اختراق إلكتروني لحسابات قنوات إكسترا”.
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