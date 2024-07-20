شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى قويسنا العام ويشيد بمستوى الخدمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى قويسنا العام، بمحافظة المنوفية، يرافقه الدكتور محمد فوزي، وكيل الوزارة بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، والوقوف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ جولته بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، وأطلع على ملفات المرضى بمكتب الدخول، والخدمات المقدمة في قسم الطوارئ، والمعدل الزمني بين وصول الحالة وبدء تلقيها الخدمة، كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي ووحدة العلاج الطبيعي، ووحدة الأشعة، والمعمل، والحضانات «غرفة رعاية المبتسرين» واطلع على ملفات الأطفال، وتأكد من تلقيهم الخدمة الصحية والبروتوكول العلاجي المقرر لهم.

وتابع «عبد الغفار» أن نائب الوزير تفقد أقسام الداخلي، والرعاية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، وحرص على الاستماع لأراء ومقترحات وطلبات المرضى وأسرهم، حيث أشاد الجميع بمستوى الخدمات المقدمة في المستشفى، كما حرص على التأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات، مؤكدا ضرورة التنسيق فيما يتعلق بالإبلاغ الفوري بما قد ينقص المستشفى من مستلزمات.

وتابع «عبدالغفار» أن نائب الوزير طالب باتخاذ ما يلزم للحفاظ على نظافة محيط المستشفى، ومراجعة عقود النظافة، كما قام نائب الوزير بتفقد غرفة النفايات الطبية، وأوصى بمراجعة مكافحة العدوى على مستوى مستشفيات المديرية، وكذلك مراجعة عقود الأمن على مستوى مستشفيات المديرية، كما أكد ضرورة توفير جهاز أشعة C -Arm الخاص بالكشف على العظام حتى يتسنى تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.

وقال «عبد الغفار» إن نائب الوزير أشاد بانتظام الطواقم الطبية وجودة مستوى الخدمات الطبية المقدمة في المستشفى بشكل عام، مشيرا إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قرر تخصيص منحة للدكتورة نهاد محمد فريد عبدالغني، مديرة المستشفى، لعمل دبلومة في إدارة المستشفيات، ضمن المنحة الفرنسية، لنقل الخبرات مع الوكالة الفرنسية للتنمية و Expertise France، تقديرا لجهودها المبذولة في ضبط منظومة العمل بالمستشفى، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية، بملف التنمية البشرية، وتنمية مهارات وقدرات العاملين في القطاع الصحي.

واختتم نائب الوزير جولته في محافظة المنوفية بزيارة وحدة صحة «طه شبرا» حيث تفقد جميع أقسام الوحدة، بداية من قسم الاستقبال والطوارئ ومكتب الصحة والعيادات المسائية المفعلة في تخصصات (الجلدية والباطنة والأطفال) كما تفقد الصيدلية ومعملي الدم والأمراض المتوطنة، وطالب بضرورة صيانة دورات المياه ورفع كفاءتها، مع الاستعانة بأحد عمال الخدمات المعاونة خلال العمل بالفترة المسائية.

وقال «عبدالغفار» إن نائب الوزير أشاد بالانضباط الإداري في الوحدة وتواجد الأطباء على رأس العمل، متوجها بالشكر للدكتور عماد رمضان خميس، مدير الإدارة الصحية بقويسنا، وفريق الجودة بالإدارة الذي يضم الدكتورة هدير محمود إمام، والدكتورة آمنة محمود صلاح، والسيدة هالة سعيد عطية، والسيدة أسماء محروس، كما أوصى بتعميم التجربة الخاصة بالإدارة في متابعة مؤشرات الأداء على مستوى المحافظة، والاستفادة بها لتعميمها على مستوى الجمهورية.

