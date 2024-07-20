شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتفقد مبنيى 2 و3 بمطار القاهرة ويتابع سير العمل وانتظام الرحلات والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور طيار سامح الحفنى وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية لمطار القاهرة الدولي، تفقد خلالها مبنى الركاب رقم (2 و3)، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والاطمئنان على انتظام الرحلات وفقًا لجداول التشغيل وحركة الطيران خاصة فى ضوء ما تعرضت له العديد من المطارات حول العالم أمس من أعطال تقنية أثرت على حركة الطيران ومعدلات التشغيل بالمطارات المتأثرة؛ رافقه خلالها الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى وعدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة ميناء القاهرة الجوى.

يأتى ذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل وانتظام حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والتعرف على التحديات وإيجاد حلول فعالة لتوفير تجربة سفر ممتعة للمسافرين عبر مطار القاهرة الدولى كونه بوابة مصر الأولى أمام زائريها من مختلف دول العالم.

وخلال الجولة استمع وزير الطيران المدنى إلى أراء العاملين ومقترحاتهم فى مختلف مواقع العمل بالمطار وهو ما يتماشى مع رؤية الوزارة للوقوف على المعوقات وإيجاد سُبل سريعة تدعم من فاعلية الأداء وتحسين جوده الخدمات المقدمة للركاب بما يعزز من سير منظومة العمل بالمطار وجعلها أكثر سلاسة ورفاهية.

وفى ذات السياق، قام وزير الطيران المدنى بالاطلاع على كافة إجراءات السفر والوصول والتأكد من مواكبتها للمعايير الدولية، حيث تفقد منطقة الأسواق الحرة التابعة لشركة مصر للطيران وأطلع على أحدث التطورات الجارية بها.. كما أعطى ملاحظاته بضرورة وضع علامات إرشاديه بألوان مميزة بأرض صالات السفر توضح للمسافرين اتجاهات الوصول إلى بوابات السفر الخاصة بهم، لتحسين تجربة الركاب عبر مطار القاهرة الدولي، ووجه أيضًا بزيادة أعداد المنسقين العاملين بالمطار لتقديم كافة سبل الدعم والراحة اللازمة للمسافرين.

وتضمنت الجولة متابعة آخر أعمال التوسعة بمبنى الركاب ٣ وتطورات الأعمال الإنشائية للاستراحات الجديدة لعملاء مصر للطيران من درجة رجال الأعمال والتى تم إنشائها على مساحة ٢٤٠٠ متر مربع؛ والمقرر لها أن تكون على طابقين وتجهيزها على أعلى مستوى كى تضاهى مستويات الاستراحات العالمية الكبرى، بالإضافة إلى متابعة إجراءات خط سير الركاب فى مرحلتى السفر والوصول.

وفى ختام الجولة، أكد وزير الطيران المدنى على أهمية إيجاد حلول فعالة ومبتكرة للتغلب على مشكلة تكدس الركاب عند كاونترات الحجز وتأخر حقائب الركاب وتوفير عدد كاف من عربات نقل الحقائب، مشدداً على ضرورة التنسيق الدائم مع جميع الجهات المعنية العاملة بالمطار بهدف اساسى هو تحسين تجربة سفر الركاب لتكون أكثر راحة وذات جودة عالية وسلاسة.

جانب من الجوله



خلال الجوله