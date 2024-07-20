شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غرامات المترو وقطارات السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى السبت، 20 يوليو 2024 10:12 م

ينشر الخليج 365 قيمة غرامات الركوب بدون تذكرة في قطارات السكة الحديد والمترو والقطار الكهربائى الخفيف، كذلك غرامات التدخين بالقطارات، وتم تطبيق هذه الغرامات. غرامات السكة الحديد: غرامات السكة الحديد: غرامة التدخين داخل قطارات ومحطات السكة الحديد 100 جنيه. غرامة ركوب القطارات المكيفة بجميع أنواعها بدون تذكرة 70 جنيها غرامة ركوب القطارات الروسي ذات التهوية الديناميكية بدون تذكرة 50 جنيها. غرامة ركوب قطارات الدرجة الثالثة العادية بدون تذكرة 30 جنيها . غرامات المترو والقطار الكهربائى الخفيف: غرامات المترو والقطار الكهربائى الخفيف: غرامة التدخين داخل قطارات ومحطات المترو والقطار الكهربائي الخفيف 250 جنيها . غرامة التهرب وركوب قطارات المترو والقطار الكهربائي الخفيف بدون تذكرة 100 جنيه .

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