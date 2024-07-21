شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شهداء ومصابون جراء غارة اسرائيلية استهدفت منشأة تؤوي نازحين في خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، جراء قصف طيران الاحتلال منشأة تجارية تؤوي نازحين في منطقة "ارميضة" شرق خان يونس.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية فلسطينية، استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، إثر قصف الاحتلال الاسرائيلي منشأة تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأضافت الوكالة الفلسطينية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي، شن غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38 ألفا و919 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89 ألفا و622 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.