شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حريق حارة اليهود.. كيفية مواجهة كوارث الماس الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

تسبب ماس كهربائي في اشتعال حريق هائل بحارة اليهود، بمنطقة الموسكي في القاهرة، وانتهى بمصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، بالإضافة إلى الخسائر المالية، وتسبب الماس الكهربائي في الآونة الأخيرة، في اندلاع العديد من الحرائق، لذلك حذرت إدارة الحماية المدنية، من خطورته، ووضعت بعض القواعد لمواجهة مخاطره ومنها:

-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائي قبل تشغيله.

-افصل التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

-- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة.

-عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

وكان حريق نشب فى حارة اليهود بمنطقة الموسكى ونتج عنه وفاة 3 اشخاص وإصابة 8 آخرين وانتقلت سيارات الإطفاء الى المكان و تمت السيطرة عليه ، كما نشب حريق هائل فى مخزن كيماويات و بوايات فى المرج وتمكن رجال الحماية من إخماده بسبب ماس كهربائي..