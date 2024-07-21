شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حريق حارة اليهود.. كيفية مواجهة كوارث الماس الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ عبد الرحمن سيدالأحد، 21 يوليو 2024 02:00 ص
تسبب ماس كهربائي في اشتعال حريق هائل بحارة اليهود، بمنطقة الموسكي في القاهرة، وانتهى بمصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، بالإضافة إلى الخسائر المالية، وتسبب الماس الكهربائي في الآونة الأخيرة، في اندلاع العديد من الحرائق، لذلك حذرت إدارة الحماية المدنية، من خطورته، ووضعت بعض القواعد لمواجهة مخاطره ومنها:
-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائي قبل تشغيله.
-افصل التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.
-- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.
-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.
-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة.
-عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.
وكان حريق نشب فى حارة اليهود بمنطقة الموسكى ونتج عنه وفاة 3 اشخاص وإصابة 8 آخرين وانتقلت سيارات الإطفاء الى المكان و تمت السيطرة عليه ، كما نشب حريق هائل فى مخزن كيماويات و بوايات فى المرج وتمكن رجال الحماية من إخماده بسبب ماس كهربائي..
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز