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بعد حريق حارة اليهود.. كيفية مواجهة كوارث الماس الكهربائى

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ عبد الرحمن سيد

الأحد، 21 يوليو 2024 02:00 ص

تسبب ماس كهربائي في اشتعال حريق هائل بحارة اليهود، بمنطقة الموسكي في القاهرة، وانتهى بمصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، بالإضافة إلى الخسائر المالية، وتسبب الماس الكهربائي في الآونة الأخيرة، في اندلاع العديد من الحرائق، لذلك حذرت إدارة الحماية المدنية، من خطورته، ووضعت بعض القواعد لمواجهة مخاطره ومنها:

-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائي قبل تشغيله.

-افصل التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

-- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة.

-عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

وكان حريق نشب فى حارة اليهود بمنطقة الموسكى ونتج عنه وفاة 3 اشخاص وإصابة 8 آخرين وانتقلت سيارات الإطفاء الى المكان و تمت السيطرة عليه ، كما نشب حريق هائل فى مخزن كيماويات و بوايات فى المرج وتمكن رجال الحماية من إخماده بسبب ماس كهربائي..

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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