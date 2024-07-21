حدث ليلًا| موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. وتحذيرات من موجة حارة غير مسبوقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

ظواهر السنة في يوم واحد.. الأرصاد تُحذر: موجة شديدة الحرارة ورياح غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد 21 يوليو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

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معبرة وكاشفة.. تعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

انتهت اليوم السبت، امتحانات الثانوية العامة 2024، بعد أداء طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان الديناميكا، ومن المقرر أن تُعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي بعد أسبوعين من اليوم، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات لكل شعب الثانوية العامة، بالإضافة إلى مراجعتها من قبل كنترولات الثانوية.

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من المنيب والمعادي إلى الهرم وفيصل في 10 دقائق.. 23 صورة ترصد محور عمرو بن العاص

يُعد محور عمرو بن العاص أحد المحاور الجديدة الذي يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري "بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية"، والقوس الشمالي للطريق الدائري "بمنطقة منشأة البكاري"، بطول 4 كم، وأعمال الربط مع الطريق الدائري، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية، ويتقاطع المحور مع منتصف شارعَي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة.

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"بلّوها واشربوا ميتها".. عباس شراقي يعلق على انضمام جنوب السودان إلى اتفاقية "عنتيبي" -تفاصيل

استنكر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، انضمام دولة جنوب السودان إلى اتفاقية عنتيبي؛ التي تشمل 5 من دول منبع نهر النيل، والتي تهدف إلى تأسيس مفوضية لإدارة مياه النيل .

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مصر نابضة بالحياة.. حملة للترويج للمقصد السياحي بالسوق العربية في موسم الصيف -تفاصيل

أعلنت وزارة السياحة والآثار إطلاقها حملة للترويج للمقصد السياحي المصري بوجهاته المختلفة بالسوق العربية خلال موسم الصيف الحالي، لمدة شهرَين، تحت شعار "مصر نابضة بالحياة 365" (Egypt Alive 365)؛ لجذب المزيد من السائحين من هذه السوق، بشرائحهم المختلفة.

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الطيران المدني: 97% انتظامًا في الرحلات الجوية من وإلى مطار القاهرة

أكدت وزارة الطيران المدني، انتظام الحركة الجوية للرحلات الدولية بنسبة تصل إلى حوالي 97%، وذلك خلال مرحلتي السفر والعودة من وإلى مطار القاهرة الدولي.

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توجيهات مهمة من وزير التموين أثناء اجتماعه بمديري "المديريات"

التقى اليوم السبت الموافق 20 يوليو 2024، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بوكلاء وزارة التموين مديري المديريات التموينية على مستوى جميع محافظات الجمهورية بحضور قيادات الوزارة والجهات التابعة.

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عمال التراحيل.. بيان مهم من "العمل" بشأن العمالة غير المنتظمة

قال بيان صادر عن وزارة العمل، إن مديرية القاهرة تواصل تنفيذ خطة حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة "عمال تراحيل"، داخل مواقع تجمعها في الميادين؛ لتقديم الخدمات والحماية والرعاية لها، وتوفير أماكن لائقة للجلوس عليها؛ تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، بتكثيف الجهود بسرعة الانتهاء من عمليات الحصر والتسجيل في محافظة القاهرة كنموذج وخلال فترة زمنية محدد.

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مدبولي يصل غانا لحضور اجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الإفريقي

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غانا لحضور فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي.

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26 صورة من اجتماع الحوار الوطني لوضع جدول أعمال المرحلة المقبلة

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جانب من تفاعل أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني خلال اجتماع، اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

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السيسي يتلقى اتصالًا من الرئيس الكيني لبحث العلاقات الثنائية

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الكيني "ويليام روتو" تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيسان الطابع الوثيق للعلاقات بين الشعبين، وتطلعهما للارتقاء بكافة مجالات التعاون، ودفعها إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، بما يتسق ومصالح البلدين الشقيقين وحرصهما على الحفاظ على النمط الحالى من التنسيق، اتصالاً بدور البلدين الفعال على الساحة الأفريقية، وعمق العلاقات التاريخية التي تربطهما.

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36 صورة ترصد الأشجار والمسطحات الخضراء في شارع جامعة الدول العربية

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بزيادة المسطحات الخضراء والتشجير وإنشاء الدورانات بالشكل الهندسي الصحيح لعدم إعاقة الحركة المرورية في شارع جامعة الدول العربية.

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مدبولي يلتقي سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية

التقى، مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد وامكيلي ميني، سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير أيمن الدسوقي يوسف، سفير مصر لدى غانا؛ وذلك على هامش حضور فعاليات الدورة السادسة لـ "اجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي"، التي ستنطلق غدًا الأحد في "أكرا" عاصمة غانا.

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نائب محافظ القاهرة: لن نتهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة - (صور)

أعلن أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن استمرار جهود أحياء المنطقة لتنفيذ أعمال الموجة الـ ٢٣، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بمختلف أحياءها تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على الأراضي الزراعية طبقًا لتعليمات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

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أول تعليق عن انقطاع الكهرباء بمناطق في قنا

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن انقطاع التيار الكهربائي ببعض المناطق في قنا ناتج عن حدوث حريق بمحول قدرة ١٠ ميجاوات تابع لمحطة محولات المحروسة جهد ٣٣/١١ ك.ف.ا، مشيرا إلى قيام الدفاع المدني ببذل المجهودات حاليًا لإطفاء الحريق و السيطرة على الوضع.

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دموع بحرقة وحزن.. صور ترصد استلام طفل رضيع شهادة تخرج والدته المتوفاة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يسوده حالة من الحزن الشديد.

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