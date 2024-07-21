شارع فيصل اتغير بالكامل.. 21 صورة ترصد إنشاء أضخم مواقف السرفيس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تواصل محافظة الجيزة، أعمال تنفيذ أضخم مواقف السرفيس "موقف المريوطية فيصل الجديد بعد كوبري الصحابة"، والذي من المقرر أن يغطي على كل المواقف التي نُفذت أو يتم تنفيذها.

ويربط موقف موقف المريوطية فيصل الجديد بعد كوبري الصحابة الدائري بالأوسطي، وخطوط متعددة مع محافظة القاهرة والقليوبية.

ويقع الموقف تحديدًا في ممشى المريوطية الجديدة بفيصل بعد كوبري الصحابة أو نزلة الطريق الدائري.

وبدأت محافظة الجيزة، أعمال إنشاء موقف المريوطية فيصل الجديد منذ ثلاث شهور، ويتم تنفيذه حاليًا على أعلى مستوى، من خلال تجهيز الأرضيات، ومقاعد المواطنين والاستراحات، والكافتيريات.

ومن المقرر أن ينتهي تنفيذ موقف المريوطية فيصل الجديد خلال 15 يوم، ويحتوي على أكثر من باكية وكل باكية تُغطي خط معين، وسيخدم الطريق الأوسطي بالكامل.

ويسع الموقف 250 سيارة ميكروباص، وسيكون هناك بوابات للدخول والخروج، ونظام لكاميرات المراقبة.

ويقام موقف المريوطية فيصل الجديد حاليًا على منطقة ترعة المريوطية التي تم تغطيتها، وتنفذه محافظة الجيزة من خلال أجهزة استشارية ومهندسين على أعلى مستوى، وسيكون للموقف رؤية حضارية وأهمية كبيرة.

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