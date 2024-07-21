أزمة المياه على رأس الأولويات.. بماذا وعد محافظ الجيزة المواطنين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تولى المهندس عادل النجار، منصب محافظ الجيزة، خلفًا لـ "اللواء أحمد راشد".

وقال مصدر مُطلع بمحافظة الجيزة، إن أولى اهتمام المحافظ في المقام الأول هي المواطنين.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لمصراوي، أن محافظ الجيزة وعد بالعمل على تحقيق كل متطلبات المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن، والعمل على بذل أقصى الجهود في سبيل خدمتهم.

وأوضح أن محافظ الجيزة شدد على أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية من خلال منع التعديات عليها، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على مختلف الخدمات والاستماع لشكاوى المواطنين والتحرك عليها دائمًا.

وأشار المصدر، إلى أن محافظ الجيزة وعد بالتطوير المستمر للعمل في جميع الإدارات، وأن تحتل مصلحة المواطن المرتبة الأولى، وأن يتم تطبيق القانون دون خوف على الجميع.

وأكد أن المهندس عادل النجار، وعد بحل أزمة مياه الشرب والصرف الصحي في عدد من قطاعات المحافظة، وأن تكون على رأس الأولويات.

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