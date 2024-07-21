شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بذكرى رحيل البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى 17 أغسطس المقبل بذكرى رحيل البابا كيرلس الخامس والذى يعتبر البطريرك رقم 112 فى تاريخ الكنيسة.

وولد هذا الأب في عام 1831 في مدينة زوميمنتو ، في بني سويف، من ابوين متدينين ،وسمى باسم يوحنا ، ورفعه أفضل تربية ، وأنشأه في الأدب المسيحي ، وكان يميل جدا لدراسة الكتاب المقدس وأخبار القديسين.

وفي عام 1843 ، في سن ال 12 ، رسم شماسا وخدم الشماسية جيدا. كان يميل إلى طبيعته الفطرية إلى التقشف والوحدة ، لذلك غادر العالم وذهب إلى دير العذراء الشهيرة بالسريان بوادي النطرون.

واشتهر بالزهد والعفة والأحلام حتى أصبح نموذجا جيدا للرهبان الآخرين ، لذلك رسموا كاهنا في عام 1851 ، ثم في عام 1852 رسم قمصا و كان عدد الأديرة في ذلك الوقت صغيرا جدا ، وكان دخل الدير شبه معدوم ، لذلك كافح هذا الأب ونسخ الكتب وتقديمها الى الكنيسة.