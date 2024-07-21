طقس الأيام القادمة.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، السبت، إنه حالة الطقس بدءًا من الثلاثاء القادم وحتى الجمعة، تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا ومصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من أقصى جنوب البلاد.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الأيام القادمة يشهد يشهد استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن حالة طقس الأيام القادمة تشهد رياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من أقصى جنوب البلاد.

ويسود غدا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

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